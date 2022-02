Re Magno fa 40 | cadute e successi del campione - star

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Magno cadute

La Gazzetta dello Sport

Un filo lungo 40 anni, compiuti oggi. Un traguardo tondo, significativo per Filippo Magnini. Faceva l'ala tornante a Pesaro. La prima volta si tuffò a 8 anni: per irrobustirsi. Si tuffava in origine ...Sarà ricordato come Leonee Gregorioper la sua capacità di parola, profonda e semplice. Ma ledi alcuni non sono un'obiezione alla verità e alla luce che il celibato rappresenta ...Sos lanciato dall’uomo ferito dopo un volo di molti metri. Difficile localizzarlo. Raggiunto dalle squadre del soccorso alpino di Carrara e della Lunigiana ...Si è chiusa dopo 13 anni l’odissea giudiziaria del Trampolines, il ristorante divenuto anche albergo sul lungomare di Ri ...