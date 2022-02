Prima i collegamenti | poi la pista Giani | se ne parlerà tra due anni

Advertising

eccegiufa : @MatteoRedaelli8 @Soldatosivax @elidacomasio @miatalla No. certo. Prima o poi dovevano morire eh. L'importante è ch… - ferropausini : Qualcuno mi spieghi perchè Tiziano fa i collegamenti quando c'è altro e intendo collegamento a 5 minuti da Capodann… - Joyofli79316250 : RT @Cinguetterai: La nuova padrona del balconcino di Mollica. Adesso attendiamo i tradizionali collegamenti delle 20:25, prima di #Sanremo2… - forzadestra : RT @Cinguetterai: La nuova padrona del balconcino di Mollica. Adesso attendiamo i tradizionali collegamenti delle 20:25, prima di #Sanremo2… - dave_costa6 : RT @Cinguetterai: La nuova padrona del balconcino di Mollica. Adesso attendiamo i tradizionali collegamenti delle 20:25, prima di #Sanremo2… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima collegamenti

... era proprio l'anno giusto, nel decimo anniversario della Concordia, per fare idalla nave?). Insomma, se tutto va bene, Ornella Muti sarà ricordata solo per essere stata la......galleggiante in rada per iin diretta di due star: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La Costa è sponsor dell'evento e in questo ambito ha invitato martedì all'Ariston allaserata del ...Sanremo 2022, Irama fa una precisazione: "Non cerco una rivalsa. Presenterò una parte nuova di me" Filippo Maria Fanti in arte Irama, che lo scorso anno ...Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA . Milan-Spezia, parla l’arbitro Serra: “Quel gesto l’ho capito dopo, ero frastornato”. L’arbitro Marco Serra, a distanza di giorni, parla ai microfoni di ...