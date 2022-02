Pentathlon Moderno | via libera del Consiglio Federale a calendario e regolamento 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildella Federazione Italianaha dato il viaalGare Nazionali e alTecnico. Nel corso della riunione del 31 gennaio è stato anche deto il Protocollo d’Intesa con il Centro Militare di Equitazione (CME) di Montelibretti (Roma), che include la fornitura e gestione dei cavalli e l’utilizzo impianti per le gare e gli allenamenti di equitazione. La Federazione Italianaha, inoltre, deto un contributo di partecipazione alle società per tutte le gare nazionali. IlTecnico Nazionaleprevede il new format event, nuovo formato che da ...

