Ornella Muti, a Sanremo 2022 è una cascata di luce con l'abito di cristalli Swarovski (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ingresso trionfale dalla scalinata dell'Ariston per Ornella Muti. Icona del cinema italiano e sex symbol degli Anni 70 e 80, l'attrice illumina il Festival di Sanremo 2022 con un abito firmato da Francesco Scognamiglio. Il raffinato couturier partenopeo torna alle origini, disegnando per lei un abito in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski. Radiosa e sorridente come sempre, l'attrice è perfettamente a proprio agio in questa veste così regale. Superata la paura della scalinata, si dirige sicura verso Amadeus e porta con sé un fascio di luce meraviglioso. Il primo outfit scelto per Ornella Muti rispecchia alla perfezione l'attenzione dello stilista per la sostenibilità, senza rinunciare alla seduzione.

trash_italiano : Ok Ornella Muti eh, PERÒ io aspett9 l’ospitata di Sabrina Ferilli, con lei che alle 2 di notte va in platea, si avv… - Agenzia_Ansa : 'Sostengo l'uso legale della cannabis': così Ornella Muti, che sarà sul palco dell'Ariston, esprime la sua posizion… - riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - Barabba1 : RT @potere_alpopolo: '.@gasparripdl dimostra estrema ignoranza sul tema. Legalizzare autoproduzione e la vendita di cannabis è proprio un m… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Sanremo, le pagelle televisive della prima serata: la regia è deludente. Orietta Berti non poteva condurre al posto di Or… -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti La "manologa" di Morandi ZITTI E MUTI Ieri sera i Maneskin hanno vinto di nuovo il Festival di Sanremo. Mentre Ornella Muti l'ha perso. Fascinosa è fascinosa, per carità. E' parte della storia del nostro cinema e nessuno lo può negare. Ma la conduttrice no. Neanche coconduttrice. E neanche co e basta. Non ha ...

Quiz Sanremo, prima serata del Festival: si piange forte, dove ci porta la Papamobile di Amadeus? Il Partito Repubblicano di Salvini non è un sogno ma una solida realtà Ornella Muti, promossa per: a. Il padre che le faceva ascoltare Non ho l'età come una regola da seguire b. I ricordi del grande ...

Un alieno all'Ariston, il mistero di Ornella Muti La Repubblica Sanremo 2022, scaletta seconda serata: cantanti, ospiti e conduttrice Anche nella seconda serata ci saranno ospiti davvero importanti. Ad accompagnare Amadeus ci sarà, dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini. Come superospite musicale avremo Laura Pausini. Le sue esibizioni ...

Sanremo 2022, gli ascolti di ieri 1 febbraio: sfiorati gli 11 milioni di telespettatori per la prima serata del Festival Boom di ascolti ieri sera, martedì 1 febbraio 2022, per la prima serata del Festival di Sanremo 2022, andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Amadeus affiancato da Ornella Muti e da Fiorello.

