Omicidio Nada Cella, cosa è successo? Tutta la storia: età quando è morta, madre, sorella, Annalucia Cecere, novità, utime news (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Omicidio di Nada Cella è ancora oggi uno dei casi irrisolti che scuote di più gli animi di Tutta Italia. La morte della giovane ragazza è avvenuta nel 1996, ma lo scorso anno il suo caso è stato riaperto e le indagini sono state riaperte a seguito della scoperta di nuove prove e intercettazioni negli... Leggi su donnapop (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’diè ancora oggi uno dei casi irrisolti che scuote di più gli animi diItalia. La morte della giovane ragazza è avvenuta nel 1996, ma lo scorso anno il suo caso è stato riaperto e le indagini sono state riaperte a seguito della scoperta di nuove prove e intercettazioni negli...

Advertising

RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Verrà sentito come teste da procura di #Genova pm che indagò sull’omicidio nel 1996, coordinando Polizia e… - marcellotrenord : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Verrà sentito come teste da procura di #Genova pm che indagò sull’omicidio nel 1996, coordinando Polizia e… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Verrà sentito come teste da procura di #Genova pm che indagò sull’omicidio nel 1996, coordinando Polizia e… - Lusuard82 : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Verrà sentito come teste da procura di #Genova pm che indagò sull’omicidio nel 1996, coordinando Polizia e… - chilhavistorai3 : Nada Cella: Verrà sentito come teste da procura di #Genova pm che indagò sull’omicidio nel 1996, coordinando Polizi… -