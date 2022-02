Oisma e In Cibum, via al corso di pizzeria e pasticceria per i ragazzi autistici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo studio delle materie prime, le basi della panificazione con un focus sui differenti tipi d’impasto e una lezione dedicata ai taralli pugliesi. Sono questi alcuni argomenti della seconda edizione del corso IN pizzeria organizzato dall’Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo (Oisma) e In Cibum. Biscotti di pasta frolla, pupatelle e torta margherita invece sono tra le materie del laboratorio di IN pasticceria. L’obiettivo? Rendere lavorativamente indipendenti i ragazzi autistici. Oggi (mercoledì 2 febbraio 2022) il primo incontro durante il quale Valentino Tafuri, il coordinatore didattico del corso per pizzaioli e panificatori, conoscerà i nuovi allievi: un taglio del nastro ideale per prepararsi a replicare l’esperienza vissuta con la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo studio delle materie prime, le basi della panificazione con un focus sui differenti tipi d’impasto e una lezione dedicata ai taralli pugliesi. Sono questi alcuni argomenti della seconda edizione delINorganizzato dall’Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo () e In. Biscotti di pasta frolla, pupatelle e torta margherita invece sono tra le materie del laboratorio di IN. L’obiettivo? Rendere lavorativamente indipendenti i. Oggi (mercoledì 2 febbraio 2022) il primo incontro durante il quale Valentino Tafuri, il coordinatore didattico delper pizzaioli e panificatori, conoscerà i nuovi allievi: un taglio del nastro ideale per prepararsi a replicare l’esperienza vissuta con la ...

