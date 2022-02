"Non dissolvete il dono del padre". Beppe Grillo in versione Gesù farnetica e "uccide" Di Maio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E alla fine anche Beppe Grillo ha parlato. Dopo il tweet invecchiato male su Elisabetta Belloni, l'"Elevato" torna a dire la sua sullo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. La spaccatura tra i due si fa sempre più profonda e c'è il rischio che prima o poi l'ex capo politico organizzi una vera e propria congiura contro l'attuale leader. A differenza di quanto accaduto ai tempi della scalata dell'avvocato ai vertici grillini, questa volta Grillo ha deciso di schierarsi dalla parte di Conte. Un endorsement non così scontato se si pensa che solo qualche mese fa il capo-comico brigava per non consegnare il M5s all'ex premier. Ma tant'è. In un post sul suo blog, il fondatore del Movimento ha scritto: "Una volta un padre venerabile (Bapu Mahatma Ghandi) disse ai suoi sii tu il cambiamento che vuoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E alla fine ancheha parlato. Dopo il tweet invecchiato male su Elisabetta Belloni, l'"Elevato" torna a dire la sua sullo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di. La spaccatura tra i due si fa sempre più profonda e c'è il rischio che prima o poi l'ex capo politico organizzi una vera e propria congiura contro l'attuale leader. A differenza di quanto accaduto ai tempi della scalata dell'avvocato ai vertici grillini, questa voltaha deciso di schierarsi dalla parte di Conte. Un endorsement non così scontato se si pensa che solo qualche mese fa il capo-comico brigava per non consegnare il M5s all'ex premier. Ma tant'è. In un post sul suo blog, il fondatore del Movimento ha scritto: "Una volta unvenerabile (Bapu Mahatma Ghandi) disse ai suoi sii tu il cambiamento che vuoi ...

