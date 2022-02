MotoGP | Zarco | Nel 2021 ho faticato a mantenere la concentrazione - News

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) In una giornata che per rookie e collaudatori dellaha segnato la fine dello Shakedown in Malesia , il team Pramac ha tolto i veli alle Ducati Desmosedici che verranno portate in pista quest'...

Advertising

SkySportMotoGP : Ducati Pramac, la nuova moto di Zarco e Martin per il Mondiale di MotoGP 2022. FOTO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Zarco: 'Nel Mondiale 2022 servirà la massima costanza'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #MotoGP Pramac Racing apre la sua stagione 2022 svelando le livree delle Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco - newsfresche : RT @RaiSport: ?? Presentata la #DucatiPramac Svelata la livrea della #GP22, la nuova moto di Johann #Zarco e Jorge #Martin - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Zarco: 'Nel Mondiale 2022 servirà la massima costanza'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Zarco

Guarda anche: Pramac Racing svela le DesmosediciGP di Martin e: "Dovrò avere più costanza" Il pilota di Cannes è consapevole di dover migliorare alcuni aspetti per poter ...' Mi sto preparando al via della nuova stagione, sto cercando di allenarmi con l'obiettivo di fare meglio dell'anno scorso, per raggiungere risultati ancora più importanti ', ha aggiunto. ' ...Il Team Pramac Racing MotoGP ha tolto il velo dalle Ducati ed ha svelato le nuove livree 2022. Confermati i piloti: Jorge Martin e Johann Zarco. Tuttavia, la grande novità al box è l’arrivo di Claudio ...In una giornata che per rookie e collaudatori della MotoGP ha segnato la fine dello Shakedown in Malesia, il team Pramac ha tolto i veli alle Ducati Desmosedici che verranno portate in pista ...