Mercato – Bremer rinnova col Torino e stringe un patto: Inter tagliata fuori? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gleison Bremer ha rinnovato con il Torino Nella giornata odierna è arrivato il rinnovo di contratto con il Torino per Gleison Bremer, finito da tempo nel mirino dell’Inter. Il difensore brasiliano ha prolungato di un anno l’accordo precedente, dando così al club granata maggiore potere in sede di calcioMercato visto che il futuro del giocatore è destinato ad essere lontano dal Piemonte e dall’Italia. “Gleison Bremer ha firmato con il Torino per un altro anno fino al 2024. Un prolungamento di contratto che cambia di molto gli scenari di Mercato. Non il futuro del difensore brasiliano, che in estate cambierà squadra e sarà uno dei giocatori più ambiti sul Mercato. Ma cambia il potere contrattuale ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gleisonhato con ilNella giornata odierna è arrivato il rinnovo di contratto con ilper Gleison, finito da tempo nel mirino dell’. Il difensore brasiliano ha prolungato di un anno l’accordo precedente, dando così al club granata maggiore potere in sede di calciovisto che il futuro del giocatore è destinato ad essere lontano dal Piemonte e dall’Italia. “Gleisonha firmato con ilper un altro anno fino al 2024. Un prolungamento di contratto che cambia di molto gli scenari di. Non il futuro del difensore brasiliano, che in estate cambierà squadra e sarà uno dei giocatori più ambiti sul. Ma cambia il potere contrattuale ...

