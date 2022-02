Luca Goretti racconta l’AM obiettivo 2040. A dialogo con l’industria (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un’Aeronautica al passo coi tempi e pronta a rinnovare le proprie capacità per affrontare le minacce del futuro. È quanto è emerso dal live talk organizzato oggi dalle riviste Airpress e Formiche “Aeronautica militare, proiezione All domain”, un’occasione per fare il punto sul futuro della Forza armata insieme al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Luca Goretti. L’iniziativa è stata un momento di incontro e di dialogo tra il comandante dell’Arma azzurra e qualificati ospiti del mondo dell’industria e della ricerca. Insieme a Goretti sono intervenuti Domitilla Benigni, amministratore delegato di Elettronica, Pasquale Di Bartolomeo, Chief Commercial Officer di Leonardo, Paolo Gaudenzi, direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza, Gabriele Natalizia, direttore del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un’Aeronautica al passo coi tempi e pronta a rinnovare le proprie capacità per affrontare le minacce del futuro. È quanto è emerso dal live talk organizzato oggi dalle riviste Airpress e Formiche “Aeronautica militare, proiezione All domain”, un’occasione per fare il punto sul futuro della Forza armata insieme al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica,. L’iniziativa è stata un momento di incontro e ditra il comandante dell’Arma azzurra e qualificati ospiti del mondo dele della ricerca. Insieme asono intervenuti Domitilla Benigni, amministratore delegato di Elettronica, Pasquale Di Bartolomeo, Chief Commercial Officer di Leonardo, Paolo Gaudenzi, direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza, Gabriele Natalizia, direttore del ...

Advertising

ItalianAirForce : Airpress fa il punto sui prossimi impegni che coinvolgeranno l’#AeronauticaMilitare insieme al suo Capo di Stato Ma… - assoaeroarma : Presentazione #Calendario A.A.A. #AviatoridItalia 2022 8/9: Presidente Nazionale Gen. S.A. (c) #GiulioMainini conse… - FrancescoTajani : RT @formichenews: ???Aeronautica militare, proiezione All domain. ??Natalizia (@Geopoliticainfo): 'Sistemi d’arma del futuro saranno macchin… - LucianoQuaranta : RT @formichenews: ??#LIVE?? ??? Aeronautica militare, proiezione All domain. Dialogo con Luca Goretti ??? Segui la diretta ?? ?? - LucianoQuaranta : RT @formichenews: ??? Aeronautica militare, proiezione All domain. ?? Benigni (@ElettronicaGrp): 'Attraverso il Tempest, la Difesa riafferma… -