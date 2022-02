L’eredità, l’ex professoressa rimpiazzata, ma a festeggiare è solo LUI: la vincita (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A “L’eredità” continuano ad avvenire cambiamenti, cosa sta succedendo nello studio di Rai 1? Tutti i dettagli sulle prossime puntate. “L’eredità” è uno dei programmi più seguiti negli ultimi tempi,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A “” continuano ad avvenire cambiamenti, cosa sta succedendo nello studio di Rai 1? Tutti i dettagli sulle prossime puntate. “” è uno dei programmi più seguiti negli ultimi tempi,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sand_pin : RT @malberizzi: Creso in Kenya: scontro per l'eredità dell'ex presidente Moi (oltre 2 miliardi di euro) - infoitcultura : Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ed ex “scossa” a L’Eredità - sportli26181512 : Vlahovic e la 7 di Ronaldo, le storie degli altri eredi di numeri 'pesanti': Vlahovic prende la 7 e dice: 'Nessun m… - sand_pin : Creso in #Kenya: scontro per l'eredità dell'ex presidente #Moi (oltre 2 miliardi di euro) - Loreto_1910 : RT @formichenews: L’eredità del #Pci. A un secolo dalla scissione che cambiò le sorti della sinistra italiana, l’ex senatore socialista G… -