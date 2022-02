L’arte di saper ascoltare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Costantemente bombardati da informazioni e stimoli esterni, facciamo sempre più fatica a notare ciò che è sottile, a prestare attenzione, a sintonizzarci con l’altro, ad ascoltare; eppure, tutti sappiamo quanto ci fa star bene essere ascoltati. Quando qualcuno ci ascolta, ci sentiamo accolti e compresi a tal punto che il nostro cervello quasi non distingue l’esperienza di essere amati da quella di essere ascoltati. ascoltare è aprirsi, diventare un recipiente Perché allora facciamo così fatica ad ascoltare con consapevolezza? Perché il più delle volte, anziché donarci all’altro come un recipiente vuoto pronto a ricevere le parole, siamo più interessati a dire la nostra, a fare supposizioni e a dare consigli. Spesso, invece di ascoltare, pensiamo a come inserirci nella conversazione, e questo è solo un altro modo di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Costantemente bombardati da informazioni e stimoli esterni, facciamo sempre più fatica a notare ciò che è sottile, a prestare attenzione, a sintonizzarci con l’altro, ad; eppure, tutti sappiamo quanto ci fa star bene essere ascoltati. Quando qualcuno ci ascolta, ci sentiamo accolti e compresi a tal punto che il nostro cervello quasi non distingue l’esperienza di essere amati da quella di essere ascoltati.è aprirsi, diventare un recipiente Perché allora facciamo così fatica adcon consapevolezza? Perché il più delle volte, anziché donarci all’altro come un recipiente vuoto pronto a ricevere le parole, siamo più interessati a dire la nostra, a fare supposizioni e a dare consigli. Spesso, invece di, pensiamo a come inserirci nella conversazione, e questo è solo un altro modo di ...

