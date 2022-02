La Danimarca fa come se Omicron non ci fosse e ritira le restrizioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Revoca di tutte le restrizioni legate al contenimento del Covid e avvio di una nuova fase di convivenza con il virus. Questo quanto deciso ieri dalla Danimarca, nonostante l’alto numero di nuovi contagi quotidiani. Il paese nord europeo già in passato aveva dimostrato di sapersi adattare ai mutamenti dei contesti epidemiologici che hanno caratterizzato tutte le precedenti ondate. Fu il primo paese europeo, già ad aprile 2021, ad introdurre un pass vaccinale per poter accedere diverse attività, così come fu tra i primi a provare ad abbandonare ogni restrizione a settembre dello scorso anno, salvo poi fare marcia indietro a causa della prepotente e rapida ascesa dei contagi trainati dalla nuova variante Omicron. Oggi la Danimarca torna nuovamente a dire addio a tutte le restrizioni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Revoca di tutte lelegate al contenimento del Covid e avvio di una nuova fase di convivenza con il virus. Questo quanto deciso ieri dalla, nonostante l’alto numero di nuovi contagi quotidiani. Il paese nord europeo già in passato aveva dimostrato di sapersi adattare ai mutamenti dei contesti epidemiologici che hanno caratterizzato tutte le precedenti ondate. Fu il primo paese europeo, già ad aprile 2021, ad introdurre un pass vaccinale per poter accedere diverse attività, cosìfu tra i primi a provare ad abbandonare ogni restrizione a settembre dello scorso anno, salvo poi fare marcia indietro a causa della prepotente e rapida ascesa dei contagi trainati dalla nuova variante. Oggi latorna nuovamente a dire addio a tutte le...

Advertising

CuiProdest_67 : RT @valy_s: “#Covid19 non è più considerata una malattia socialmente critica” Da oggi in #Danimarca via TUTTE le restrizioni, dalla mascher… - FirenyiG : RT @valy_s: “#Covid19 non è più considerata una malattia socialmente critica” Da oggi in #Danimarca via TUTTE le restrizioni, dalla mascher… - Skarrozzz : RT @valy_s: “#Covid19 non è più considerata una malattia socialmente critica” Da oggi in #Danimarca via TUTTE le restrizioni, dalla mascher… - woman_phd : @LauraEmmeP Ma che si fumano?? Magari come la Danimarca invece siamo solo un po’ peggio dell’Italia - MoniPoncho : RT @ilmessaggeroit: Omicron, la Francia come la Danimarca: dalle mascherine agli eventi da oggi via tutte le restrizioni -