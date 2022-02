Juventus Morata, a giugno sarà addio: c’è una pretendente per l’attaccante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Morata via dalla Juve a giugno? C’è già una pretendente per l’attaccante spagnolo bianconero. I dettagli Morata e la Juventus, un amore destinato a lasciarsi a giugno. l’attaccante vicino all’addio già nel mercato di gennaio, saluterà la Vecchia Signora in estate. Per lo spagnolo il futuro potrebbe essere in Premier League: l’Arsenal, infatti, come riportato da Todofichajes.com potrebbe essere con i Gunners. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022)via dalla Juve a? C’è già unaperspagnolo bianconero. I dettaglie la, un amore destinato a lasciarsi avicino all’già nel mercato di gennaio, saluterà la Vecchia Signora in estate. Per lo spagnolo il futuro potrebbe essere in Premier League: l’Arsenal, infatti, come riportato da Todofichajes.com potrebbe essere con i Gunners. L'articolo proviene da Calcio News 24.

