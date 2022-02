Jacobs torna in pista a Berlino: “Non vedo l’ora, sensazioni ottime per fare bene” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attesa è finita: venerdì, ore 18.15 batterie, ore 19.35 l’eventuale finale. Sulla pista di Berlino è pronto a sfrecciare il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs, alla prima gara dopo gli entusiasmanti trionfi olimpici dello scorso agosto. Lo sprinter azzurro apre la propria stagione nei 60 metri, all’Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena: “Non vedo l’ora di tornare a gareggiare, sono contentissimo – le parole di Jacobs prima della partenza per la Germania – Ho scelto Berlino per la prima gara dell’anno come ho fatto anche nel 2021, proviamo a ripercorrere un po’ le tappe della scorsa stagione”. Indimenticabile. Da sogno. All’appuntamento con il cronometro ci arriva dopo un periodo di raduno federale a Tenerife, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attesa è finita: venerdì, ore 18.15 batterie, ore 19.35 l’eventuale finale. Sulladiè pronto a sfrecciare il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell, alla prima gara dopo gli entusiasmanti trionfi olimpici dello scorso agosto. Lo sprinter azzurro apre la propria stagione nei 60 metri, all’Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena: “Nondire a gareggiare, sono contentissimo – le parole diprima della partenza per la Germania – Ho sceltoper la prima gara dell’anno come ho fatto anche nel 2021, proviamo a ripercorrere un po’ le tappe della scorsa stagione”. Indimenticabile. Da sogno. All’appuntamento con il cronometro ci arriva dopo un periodo di raduno federale a Tenerife, ...

