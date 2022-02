Insigne | ormai De Laurentis ha deciso | non gliela farà passare liscia Pronta la vendetta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Quando si parla del Lorenzoè sempre difficile tenere da parte il cuore e far parlare la voce della ragione: ma lo stesso si può dire di Aurelio De. Lorenzoè un giocatore del Napoli. Si è formato nelle giovanili della società napoletana ed è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Esordisce in Serie A il 12 maggio 2013, in occasione della partita Napoli-Atalanta (1-0 per i napoletani). Diventa capitano del Napoli il 3 ottobre 2015 durante la partita Napoli-Cagliari (3:0 per i napoletani).è un giocatore di grande talento ed è considerato uno dei migliori giovani calciatori d'Europa. E' un giocatore molto tecnico, bravo nei dribbling e nei tiri dal fondo. È anche un giocatore molto flessibile che può giocare sia come quarterback che come secondo attaccante. Ha ...

Advertising

Big_Franka : RT @Useppe00: È l'ora di muoversi, ballare, sgranchirci le gambe, mi dice a mezzanotte da Sanremo il signor Amedeo Umberto Rita Sebastiani… - skypsort : ??#Mertens-#Toronto accordo raggiunto! Il belga ormai ex #Napoli raggiungerà la squadra canadese a fine stagione ins… - Matteo71021942 : Il @sscnapoli si guarda intorno per il post #insigne con due candidati che ormai hanno preso il largo: il sogno è L… - Fi0re9 : RT @Useppe00: È l'ora di muoversi, ballare, sgranchirci le gambe, mi dice a mezzanotte da Sanremo il signor Amedeo Umberto Rita Sebastiani… - essedisare : RT @Useppe00: È l'ora di muoversi, ballare, sgranchirci le gambe, mi dice a mezzanotte da Sanremo il signor Amedeo Umberto Rita Sebastiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne ormai

Repubblica - Tra ADL eè gelo: i due non si parlano più da tempoRepubblica - Gelo trae De Laurentiis: i due non si parlano da mesi. Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al rapporto,inesistente, tra Lorenzoe Aurelio De Laurentiis: 'ha già avuto uno sfogo contro la Salernitana, esultando in maniera rabbiosa dopo il gol del 4 - 1 . Adesso però è importante ...si è espresso così sull'emittente radiofonica in merito alla notizia apparsa oggi su La Repubblica in merito alla causa tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per l'ammutinamento post-Salisburgo ...Luciano Spalletti ha già le idee chiare anche per il futuro del suo progetto tecnico-tattico. A centrocampo ci saranno da fare alcune valutazioni.