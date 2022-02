Fine del sistema ‘a colori’ e nuove regole sulla scuola: attesa per il Cdm di oggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal sistema a colori alle nuove regole sulla scuola, il Consiglio dei ministri in programma aggi alle 16 ridisegnerà alcuni temi importanti. Prima, però, il premier Draghi ha convocato una cabina di regia a Palazzo Chigi, dove incontrerà i capidelegazione delle forze di maggioranza per discutere e definire le nuove misure anti-Covid. Il nuovo decreto che dovrebbe essere firmato prima del Fine settimana, dovrebbe prevedere l’accantonamento dell’attuale sistema dei colori delle Regioni. Niente più zona bianca, gialla e arancione, le regole saranno uguali in tutti i territori. Resisterà solo la zona rossa, eventualmente applicata alle Regioni più a rischio. L’altro tema in programma oggi è quello relativo alla durata del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dala colori alle, il Consiglio dei ministri in programma aggi alle 16 ridisegnerà alcuni temi importanti. Prima, però, il premier Draghi ha convocato una cabina di regia a Palazzo Chigi, dove incontrerà i capidelegazione delle forze di maggioranza per discutere e definire lemisure anti-Covid. Il nuovo decreto che dovrebbe essere firmato prima delsettimana, dovrebbe prevedere l’accantonamento dell’attualedei colori delle Regioni. Niente più zona bianca, gialla e arancione, lesaranno uguali in tutti i territori. Resisterà solo la zona rossa, eventualmente applicata alle Regioni più a rischio. L’altro tema in programmaè quello relativo alla durata del ...

