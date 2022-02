Draghi | L' Italia sarà più aperta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - "I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo unsempre più, soprattutto per i nostri ragazzi". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento introduttivo del Cdm odierno. "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. I Ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio queste misure. Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe", aggiunge. Nelle scorse ore erano trapelate ...

Il premier: 'Oggi riapriamo di più il Paese, l'sarà più libera'. La Lega non vota le misure sulla scuola 'perché discriminano gli alunni non vaccinati'. Il ministro Speranza: con il ...Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ...e per i visitatori stranieri in. ...Approvato il decreto. Si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente ...Dalla scuola ai colori delle Regioni, la discesa della curva dei contagi fa allentare le misure anti-Covid ma scoppia la polemica per le ...