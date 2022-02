Dembele a zero: spunta una nuova seria pretendente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’esterno del Barcellona sarà libero a giugno Secondo quanto riferito da Sport, ci sono due squadre interessate ad Ousmane Dembélé, che a giugno si libererà a parametro zero dal Barcellona. Manchester United e Juve, infatti, sono i due club maggiormente interessati. I Red Devils, da tempo interessati, non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. La Juventus, invece, è in contatto con gli agenti da diversi mesi, escludendo però la possibilità di prenderlo a gennaio. A giugno i bianconeri potrebbero presentare un’offerta al giocatore. Occhio però all’inserimento del Chelsea che secondo Sky Sports UK avrebbe deciso di inserirsi nella corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’esterno del Barcellona sarà libero a giugno Secondo quanto riferito da Sport, ci sono due squadre interessate ad Ousmane Dembélé, che a giugno si libererà a parametrodal Barcellona. Manchester United e Juve, infatti, sono i due club maggiormente interessati. I Red Devils, da tempo interessati, non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. La Juventus, invece, è in contatto con gli agenti da diversi mesi, escludendo però la possibilità di prenderlo a gennaio. A giugno i bianconeri potrebbero presentare un’offerta al giocatore. Occhio però all’inserimento del Chelsea che secondo Sky Sports UK avrebbe deciso di inserirsi nella corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

