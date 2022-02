Dario Baldan Bembo | “Sanremo? Ci ritornerei subito È stato incredibile”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)non ha bisogno di presentazioni. Classe 1948, è uno dei più importanti cantanti, compositori e tastieristi italiani. Ha collaborato con i grandi della musica del nostro Paese, da Riccardo Fogli a Lucio Battisti e Renato Zero, da Mina a Ornella Vanoni e Mia Martini, incominciando la sua carriera nel 1966 con il Clan Celentano. La prima volta che è andato al Festival diera il 1971 ed è arrivato terzo con una delle più belle canzoni della storia della musica, 4 marzo 1943. Nel gennaio 2022 è uscito in radio Atlantide, il nuovo singolo inedito che dà il titolo al libro disco omonimo a cura di Erica Tamborini che racconta la sua carriera, disponibile in digitale e fisico (PLAYaudio/Azzurra Music). A noiha raccontato di questo ...