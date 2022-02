Chi è Tananai, tra i big di Sanremo dopo il duetto con Fedez (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi segue la scena indie italiana il nome non è nuovo, infatti si sta facendo strada tra gli emergenti della scena contemporanea nonostante non sia ancora tra i più affermati: ma chi è Tananai? E infatti, tra i suoi primi grandi passi si può già vantare di aver duetto con Fedez. Nell’ultimo album di Fedez il brano “Le madri degli altri” è proprio con l’emergente artista. La vita e il percorso Giovanissimo, il cantautore è nato a Milano l’8 maggio del 1995, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 26 anni e per capire chi è Tananai risaliamo intanto dal suo nome vero: Alberto Cotta Ramusino, viene da Cologno Monzese ed è un grande appassionato di musica fin da bambino. Prima di cambiare il suo nome in Tananai si era fatto conoscere con il progetto musicale elettronico Not for ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi segue la scena indie italiana il nome non è nuovo, infatti si sta facendo strada tra gli emergenti della scena contemporanea nonostante non sia ancora tra i più affermati: ma chi è? E infatti, tra i suoi primi grandi passi si può già vantare di avercon. Nell’ultimo album diil brano “Le madri degli altri” è proprio con l’emergente artista. La vita e il percorso Giovanissimo, il cantautore è nato a Milano l’8 maggio del 1995, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 26 anni e per capire chi èrisaliamo intanto dal suo nome vero: Alberto Cotta Ramusino, viene da Cologno Monzese ed è un grande appassionato di musica fin da bambino. Prima di cambiare il suo nome insi era fatto conoscere con il progetto musicale elettronico Not for ...

Advertising

colmahh : Chi sa come sta tananai sapendo che deve portare sulle spalle tutto disagio del mondo indie italiano... - Italia_Notizie : Sanremo 2022, Tananai e il suo “sesso occasionale”: ecco chi è e cosa c’entra con Gianni Morandi e Fedez - FQMagazineit : Sanremo 2022, Tananai e il suo “sesso occasionale”: ecco chi è e cosa c’entra con Gianni Morandi e Fedez - milleuniversi : @foolsvgold_ mamhood e blanco, massimo ranieri, tananai e poi altri due che non so manco chi sono ma dovevo metterlo per i baudi - zazoomblog : Chi è Tananai? Età vero nome canzoni e Instagram - #Tananai? #canzoni #Instagram -