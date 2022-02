Chi è Matteo Romano: età, altezza, peso, fidanzata e TikTok (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Matteo Romano è uno dei concorrenti più giovani del Festival di Sanremo 2022. Sale sul palco dell’Ariston con il brano Virale, scritto dallo stesso Matteo con Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi (Universal Music Publishing Ricordi SRL, Senza Dubbi S.A.S di Venturelli Gianluca & C, Ventidigiallo SRL). Un posto nel podio a Sanremo Giovani nel dicembre 2021 e l’accesso nella massima serie della kermesse, per la serata delle cover Matteo Romano ha scelto Your Song di Elton John e canta insieme a Malika Ayane. Prima di Sanremo Giovani Matteo Romano, era noto grazie al social TikTok, ma preferisce essere chiamato cantautore o cantante, non TikToker. Matteo Romano, chi è il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è uno dei concorrenti più giovani del Festival di Sanremo 2022. Sale sul palco dell’Ariston con il brano Virale, scritto dallo stessocon Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi (Universal Music Publishing Ricordi SRL, Senza Dubbi S.A.S di Venturelli Gianluca & C, Ventidigiallo SRL). Un posto nel podio a Sanremo Giovani nel dicembre 2021 e l’accesso nella massima serie della kermesse, per la serata delle coverha scelto Your Song di Elton John e canta insieme a Malika Ayane. Prima di Sanremo Giovani, era noto grazie al social, ma preferisce essere chiamato cantautore o cantante, noner., chi è il ...

