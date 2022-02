Barcellona, Laporta su Dembelé: «Delusi dal suo comportamento. Difficile che giochi» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Traorè sul caso Dembelé: le sue parole Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto Adama Traorè. Le sue parole sul caso Dembelè: DEMBELE’ – «Siamo rimasti Delusi da lui. Non ha voluto negoziare la proposta e lui con i suoi agenti non hanno accettato la nostra proposta. Difficile che giochi se non vuole rinnovare il contratto. Lo abbiamo trattato nei migliori dei modi e difeso sempre per questo c’è tanta Delusione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Traorè sul caso: le sue parole Il presidente del, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto Adama Traorè. Le sue parole sul caso Dembelè: DEMBELE’ – «Siamo rimastida lui. Non ha voluto negoziare la proposta e lui con i suoi agenti non hanno accettato la nostra proposta.chese non vuole rinnovare il contratto. Lo abbiamo trattato nei migliori dei modi e difeso sempre per questo c’è tantaone». L'articolo proviene da Calcio News 24.

