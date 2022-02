Assalto al Ministero della Transizione ecologica: Cingolani: “Il mio non è un dicastero divisivo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Doppio raid vandalico contro il Ministero della Transizione ecologica (Mite). “Ministero truffa”, “Ministero dei veleni”, recitano gli slogan. Porte forzate, vetri imbrattati, corridoi invasi dalla vernice. Il simbolo del Ministero della Transizione ecologica all’ingresso di via Capitan Bavastro e di via Cristoforo Colombo a Roma è stato completamente coperto di rosso e di giallo. Del raid messo a segno dagli attivisti di Exctintion Rebellion dà conto l’Agi. Il sito del Ministero (il Mite) ha condiviso della foto dell’atto vandalico contro il dicastero retto da Cingolani. Da un po’ di tempo dura la battaglia social che il gruppo sta portando avanti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Doppio raid vandalico contro il(Mite). “truffa”, “dei veleni”, recitano gli slogan. Porte forzate, vetri imbrattati, corridoi invasi dalla vernice. Il simbolo delall’ingresso di via Capitan Bavastro e di via Cristoforo Colombo a Roma è stato completamente coperto di rosso e di giallo. Del raid messo a segno dagli attivisti di Exctintion Rebellion dà conto l’Agi. Il sito del(il Mite) ha condivisofoto dell’atto vandalico contro ilretto da. Da un po’ di tempo dura la battaglia social che il gruppo sta portando avanti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Assalto al Ministero della Transizione ecologica: Cingolani: “Il mio non è un dicastero divisivo”… - infoitinterno : Mite, assalto Extinction Rebellion alla sede del ministero - infoitinterno : Clima, assalto Extinction Rebellion alla sede del Ministero dell'Ambiente: dieci attivisti fermati. Personale - GBruttini : RT @MakeDavero: @giuliaselvaggi2 Ma...chi dà gli ordini al ministero dell'interno? Perché se gli ordini sono di manganellare a tappeto chiu… - francesco_zerbi : @repubblica il caso “ assalto alla sede CGIL, come ……. Etc Etc Etc Uno intelligente, si porrebbe la seguente doma… -