(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel corso della giornata di ieri,hato dei “boni” del Grande Fratello Vip, facendo una indagine durante una chiacchierata con Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo.del piùdel GF Vip: “Lui è il top,la” Hoto con le donne e tutte mi dicono che non sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Alessandro Basciano parla del più bello del GF Vip: “Lui è il top, sopra la media!” - ParliamoDiNews : Alessandro Basciano svela qual è l`uomo più bello del GF Vip #alessandro #basciano #svela #qual #luomo #bello - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’ira di Alessandro Basciano: ''Nervi tesi, mi faccio eliminare'' - zazoomblog : Alessandro Basciano svela qual è l’uomo più bello del GF Vip: “Come fa a non piacere a voi donne?” - #Alessandro… - zazoomblog : Alessandro Basciano svela qual è l’uomo più bello del GF Vip: “Come fa a non piacere a voi donne?” - #Alessandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

Prima si dichiarano amore, poi litigano: prosegue tra alti e bassi la relazione tra Sophie Codegoni eal Grande Fratello Vip 2021. Nel pomeriggio di ieri c'è stata un'accesa discussione tra i due fidanzati, con Jessica Selassié che è dovuta intervenire per provare a calmare gli ...Per questo motivo ieriè andato ad indagare ed ha chiesto a Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié come mai le ragazze della casa non apprezzano la fisicità delle new entry. ...Alessandro Basciano dopo l’uscita di Gianmaria Antinolfi è totalmente destabilizzato. Per questo motivo, il fidanzato di Sophie Codegoni ha chiesto di parlare con la psicologa del Grande Fratello Vip.Alessandro Basciano parla del più bello del Grande Fratello Vip: “Lui è il top, sopra la media!”, ecco le sue considerazioni.