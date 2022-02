Alessandro Basciano dà di matto al Grande Fratello Vip: “mi faccio eliminare” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non c’è pace al Grande Fratello Vip e questa volta trattasi di Alessandro Basciano che non si è più trattenuto, dando così sfogo alle tensioni accumulate. Ma cos’è successo? Uno dei protagonisti più di tendenza ultimamente è lui, Alessandro Basciano. L’ex di Uomini e Donne si è fatto conoscere per il suo temperamento così aperto e schietto nonché per il suo modo di fare tanto da aver conquistato il cuore di Sophie e l’interesse della principessa Jessica. Alessandro Basciano-AltranotiziaMa è arrivato a un punto di non ritorno in cui tutte le tensioni accumulate fino adesso sono emerse, tanto da minacciare una sua possibile eliminazione, gettando nello sconforto i suoi compagni di viaggio nonché coinquilini della Casa e soprattutto il ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non c’è pace alVip e questa volta trattasi diche non si è più trattenuto, dando così sfogo alle tensioni accumulate. Ma cos’è successo? Uno dei protagonisti più di tendenza ultimamente è lui,. L’ex di Uomini e Donne si è fatto conoscere per il suo temperamento così aperto e schietto nonché per il suo modo di fare tanto da aver conquistato il cuore di Sophie e l’interesse della principessa Jessica.-AltranotiziaMa è arrivato a un punto di non ritorno in cui tutte le tensioni accumulate fino adesso sono emerse, tanto da minacciare una sua possibile eliminazione, gettando nello sconforto i suoi compagni di viaggio nonché coinquilini della Casa e soprattutto il ...

Advertising

BITCHYFit : Alessandro Basciano svela qual è l’uomo più bello del GF Vip: “Come fa a non piacere a voi donne?” - SDearmelancholy : @GrandeFratello Sono Giorgia da Torino, vorrei dedicare ‘notti in bianco’ di Blanco a Soleil ed Alessandro Basciano #GFVIPRADIO - basciagonistan : RT @Gresia2001: @GrandeFratello una volta faceste entrare in casa un tale Alessandro Basciano è una tale Sophie Codegoni esistono ancora?… - Gresia2001 : @GrandeFratello una volta faceste entrare in casa un tale Alessandro Basciano è una tale Sophie Codegoni esistono ancora? #basciagoni - MondoTV241 : GF Vip, Alessandro Basciano chiede un incontro con la psicologa. Ecco il motivo #gfvip #AlessandroBasciano -