Aka7even, ecco il testo della canzone “Perfetta così” a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A coronamento di un 2021 che è riuscito a regalare a lui e ai suoi fan tante grandi emozioni, Aka7even inizierà il 2022 in grande stile: l’artista, infatti, con il brano “Perfetta così” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) sarà in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo. ecco il testo della canzone. Aka7even, con Perfetta così si esibisce a Sanremo Non ti ho cercata maiInaspettata maTu sei per meLo spazio che nel tempoNon mi ha fatto sentire soloEri così fragile cheAvevi paura di meDi te, di noiMa cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?Non vedi che sei bella bella bella cosìSei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A coronamento di un 2021 che è riuscito a regalare a lui e ai suoi fan tante grandi emozioni,inizierà ilin grande stile: l’artista, infatti, con il brano “” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) sarà in gara tra i BIG72^ edizione del Festival diil, consi esibisce aNon ti ho cercata maiInaspettata maTu sei per meLo spazio che nel tempoNon mi ha fatto sentire soloErifragile cheAvevi paura di meDi te, di noiMa cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?Non vedi che sei bella bella bellaSei ...

