WWE: Randy Orton fuori per un po’? (Di martedì 1 febbraio 2022) La scorsa notte è andato in onda Monday Night Raw e fra le tante superstar che sono apparse nello show, sicuramente si è fatta notare l’assenza di Randy Orton. Infatti The Viper non è apparso nella puntata mentre il suo tag team partner Riddle ha prima affrontato Chad Gable nell’Academic Challenge, che consisteva nella “scooter race”, perdendola grazie all’intervento di Otis, e successivamente ha anche sconfitto in un match lo stesso Otis qualificandosi per l’Elimination Chamber Match valido per il WWE Championship. Senza Orton per un po’? Durante il Westling Observer Live il giornalista Bryan Alvarez ha analizzato la situazione e ha dichiarato che gli è stato detto che “Randy Orton starà off-screen per un po’ di tempo”, senza specificare però per quanto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022) La scorsa notte è andato in onda Monday Night Raw e fra le tante superstar che sono apparse nello show, sicuramente si è fatta notare l’assenza di. Infatti The Viper non è apparso nella puntata mentre il suo tag team partner Riddle ha prima affrontato Chad Gable nell’Academic Challenge, che consisteva nella “scooter race”, perdendola grazie all’intervento di Otis, e successivamente ha anche sconfitto in un match lo stesso Otis qualificandosi per l’Elimination Chamber Match valido per il WWE Championship. Senzaper un? Durante il Westling Observer Live il giornalista Bryan Alvarez ha analizzato la situazione e ha dichiarato che gli è stato detto che “starà off-screen per undi tempo”, senza specificare però per quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : WWE Randy Royal Rumble 2022/ Wrestling WWE, streaming video tv: Brock Lesnar vs Bobby Lashley! ... Chad Gable ed Otis, Angelo Dawkins e Montez Ford, gli RK - Bro di Riddle e Randy Orton, Aj Styles, ... UNIVERSAL E WWE CHAMPIONSHIP IN PALIO La sfida che stanno aspettando tutti per la Royal Rumble 2022 ...

I migliori momenti nella storia della Royal Rumble, il grande evento WWE ...fatto che Steve Austin sia stato uno dei wrestler più importanti e influenti della storia della WWE. Eliminò per ultimo un giovanissimo Randy Orton , conquistando la sua chance titolata per ...

WWE: Randy Orton fuori per un po’? Zona Wrestling Randy Orton Will Be Off WWE Television For A Little While Click here for our complete coverage of WWE RAW this week. During Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez addressed Randy Orton’s current situation. He was told that Orton will be off television for a ...

WWE: Matt Riddle doveva vincere il Royal Rumble Match Ad un certo punto si è parlato anche di Randy Orton, ma il favorito fino a quando non è stato ... La Royal Rumble inoltre è stato lo show della WWE con il maggior numero di fan dal vivo post pandemia, ...

