Vincenzo Rampello ucciso in piazza ad Agrigento | aveva 24 anni Fermato il padre | agente di polizia Le liti per i soldi

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Rampello

Sarebbe la causa scatenante dell'omicidio di Raffadali secondo la confessione di Gaetano, ... ha estratto la pistola di ordinanza e sparato 15 colpi contro il figlio ventiquattrenne...Gabrieleaveva vissuto per tre anni in una comunità, poi, un periodo dal padre, e un altro dalla madre, che vive a Sciacca con il nuovo compagno. "Avevo chiesto aiuto ai servizi ...Il 24enne Vincenzo Gabriele Rampello è stato ucciso poco dopo le 11 in piazza Progresso, in pieno centro, a pochi passi dalla sede del Comune di Raffadali, con 15 colpi d'arma da fuoco.A parlare davanti ai carabinieri della Compagnia di Agrigento, e al sostituto procuratore Chiara Bisso, rendendo piena confessione è Gaetano Rampello, 57enne assistente capo della polizia di Stato, ...