Vaccino anti-Covid in India | Farmacisti in Aiuto | “Una speranza per le popolazioni più povere”

E' notizia di questi giorni che sarebbe in circolazione Corbevax, un nuovo tipo di Vaccino anti-Covid, più economico e senza brevetto, che possa essere alla portata di tutti, anche delle popolazioni più povere del mondo. Tale Vaccino è stato sviluppato in Texas e, in attesa di un'autorizzazione globale dell'Oms, è stato adottato dall'India che ne ha ordinate 300 milioni di dosi, al costo di 1,5 dollari l'una. Farmacisti in Aiuto ribadisce da sempre quanto sia critica l'emergenza Covid nelle aree più svantaggiate come l'India: "L'arrivo di un Vaccino a costi contenuti è una notizia di speranza per tutte quelle popolazioni che hanno difficoltà a reperire ...

