Uomini e Donne puntata 01 febbraio: Ida ha uno sfogo e prende una decisione, Matteo bacia Federica (Di martedì 1 febbraio 2022) Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata dell’1 febbraio rivelano che si continuerà a parlare dei tronisti. La messa in onda del 31 gennaio si è conclusa con un confronto piuttosto concitato tra Armando e Matteo. I due si sono scontrati in quanto Incarnato ha mostrato di nutrire un certo interesse per la corteggiatrice L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 febbraio 2022) Le anticipazioni didelladell’1rivelano che si continuerà a parlare dei tronisti. La messa in onda del 31 gennaio si è conclusa con un confronto piuttosto concitato tra Armando e. I due si sono scontrati in quanto Incarnato ha mostrato di nutrire un certo interesse per la corteggiatrice L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ValeriaValente_ : Secondo il report di @Fiaso_it nella @RegioneLazio il 50% dei dirigenti delle Asl sono donne. Nel 2005 il divario d… - giuliahepburn94 : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… - aquatorino : RT @GAngrilli: Ora vorrei che gli uomini e le donne di Scienza mi spiegassero come sia possibile trapiantare un Cuore infartuato. Poi prefe… -