“Un foglio?” GF Vip | clamorosa scoperta di Manila Davide e Miriana sconvolti “C’è scritto di quei due”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Clamoroso episodio nella giornata di martedì primo febbraio al ‘GF Vip’. Nel corso della mattinata si è registrato un momento che sicuramente farà discutere per parecchio tempo. Il pubblico è rimasto sorpreso da ciò che hanno trovato in particolareNazzaro eSilvestri. Quest’ultimo è sembrato molto colpito dal fatto ed è parso decisamente sconvolto per l’accaduto. Inevitabilmente non si aspettava di doversi trovare di fronte ad una situazione che era impensabile fino a pochi secondi prima. Nei giorni scorsiSilvestri si era invece infuriato con Soleil Sorge: “Sono stanco di questo suo atteggiamento, poi si arrabbia. Ma cosa ti incaz*** se sei una delle poche che non fa niente in casa? Non fai niente”. Ma non è finita qui perché, nonostante Giucas Casella abbia tentato di fare una sorta di mediazione difendendo ...