Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato al telefono con il presidente russo, Vladimir Putin. Durante la crisi ai confini Ucraini, lungo i quali la Russia ha ammassato un numero crescente di truppe e di mezzi militari, il capo del Cremlino ha continuato a mantenere i rapporti con gli altri leader occidentali. Lunedì ha parlato con il presidente francese, Emmanuel Macron, con il quale aveva già conversato venerdì: alla fine della telefonata i due avevano ribadito la necessità di continuare il dialogo. Anche con Draghi il centro della telefonata sono stati i rapporti con Kiev. Il presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di allentare le tensioni e i due leader si sono espressi a favore di un Impegno comune per una soluzione

Nei prossimi mesi le istituzioni europee si giocano una parte importante del loro futuro ...e come è sottinteso diplomaticamente nella presa di posizione di Emmanuel Macron e Mario Draghi " e ...eventuali sanzioni alla Russia in caso di un aggravamento della tensione al confine con l'Ucraina ...

Ucraina, Putin a Draghi: garantiremo forniture di gas all’Italia Il Sole 24 ORE Come Putin e l’amerikano Draghi si sono gasati… Gazprom sostiene che la riduzione delle forniture, anche quelle per l’Ucraina, sia dovuta al calo della domanda di combustibile. GLI SCENARI IN CASO DI GUERRA Nel caso in cui dovesse iniziare un ...

Ucraina, Draghi sente Putin: "Impegno comune per soluzione alla crisi" I due lader hanno parlato della minaccia russa contro Kiev sottolineando la necessità di continuare il dialogo. Tra incontri e telefonate, le azioni diplomatiche cercano di prevenire un conflitto molt ...

