Trentino | cure negate ai non vaccinati? La protesta di CasaPound

Trento, 1 feb – Ha avuto rilevanza nazionale il servizio lanciato dal programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4, riguardante la prenotazione delle visite mediche (nel caso in questione terapie riabilitative) che sarebbero state incredibilmente negate ai pazienti non vaccinati. Lo scandalo è montato dapprima da parte dei più famosi politici anti green pass, ma in seguito le decisioni di questi ospedali di non curare i non vaccinati sono state condannate anche dai politici pro-vax. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-01-31-at-21.00.44.mp4 Naturalmente i suddetti centri medici hanno tentato fino in fondo di giustificarsi e di smentire quanto affermato nel servizio di Fuori dal Coro per evitare di dover giustificare comportamenti che altrimenti – se confermati – sarebbero ...

