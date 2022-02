Super Green pass | durata illimitata per chi ha tre dosi | verso l' ok domani in Cdm

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - CheHardship : RT @Signorasinasce: INNO DEL SUPER GREEN PASS (Rafforzato) di Fabio Lucentini parodia INNO N... - Mercedesjustme7 : - danior400 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi In vigore le regole da matti Mascherine fino al 10, «poi c’è San Valentino...». Super… - EureosCriss : RT @longagnani: Aggiungo. A chi mi offende rispondo che le varie notizie non sono in contraddizione. Oggi 1° febbraio a molti docenti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

pass, durata illimitata per chi ha tre dosi? Chi ha fatto il booster a settembre vedrà scadere il proprio certificato a marzo. Il governo ha già deciso che sarà esteso, ma la discussione ......2022 Un totale di 3mila prodotti recuperati attraverso leMagic Box e 43mila utenti raggiunti tramite la comunicazione sui canali... Read More World Covid, Danimarca elimina da oggipass ...Cosa può cambiare per il Green pass Al momento il super Green pass da oggi, martedì primo febbraio, ha una durata di sei mesi. Il decreto ora in vigore aveva infatti diminuito il tempo di validità da ...The next step will come on February 15, when the obligation of the Super Green pass for all workers over 50 will come into force, under penalty of unjustified absence with suspension of salary. Anyone ...