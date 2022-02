Serie A | il Pagellone del calciomercato invernale

Leggi su 11contro11

(Di martedì 1 febbraio 2022) Si è conclusa ieri una sessionescoppiettante di. Questo è il nostrodeldi Gennaio in cui assegniamo i voti a tutte le squadre del campionato diA.A: Prima Parte Atalanta Voto 7: L’acquisto di Boga per 25 milioni e Mihaila dal Parma era ciò che voleva Gasperini per rendere imprevedibile la sua squadra e centrare la qualificazione Champions. In uscita Piccoli, Lovato e Gosens che non è stato sostituito. Bologna Voto 6: Un mercato senza rumore per i rossoblù che si assicurano il centrocampista Aebischer dallo Young Boys. In uscita peccato per Skov Olsen che non è riuscito ad imporsi. Cagliari Voto 7-: Sistemata la difesa con gli arrivi di Lovato e Goldaniga, a ...