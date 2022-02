Scomparsa Zamparini, Sabatini: “Ciò che sono lo devo a lui” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Tutto ciò che sono diventato nel mio mestiere lo devo a Zamparini, che mi ha insegnato il coraggio, la voglia di rischiare, l’arroganza. Sfidavo sul mercato chiunque perché avevo il suo appoggio. Ho un ricordo eccezionale di quest’uomo e sono fortemente amareggiato. Una notizia che mi ha depresso fortemente“. Così, dai microfoni di Radio Punto Nuovo, Walter Sabatini, ora ds della Salernitana, ricorda l’uomo alle cui dipendenze ha vissuto l’esperienza nel Palermo. “Ci sono molti ricordi che mi legano a Zamparini – dice ancora Sabatini -: quando ero in giro per il mondo a cercare talenti da portare a casa, quasi mi insultava esortandomi ad investire altri soldi, che erano i suoi, per centrare gli obiettivi. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Tutto ciò chediventato nel mio mestiere lo, che mi ha insegnato il coraggio, la voglia di rischiare, l’arroganza. Sfidavo sul mercato chiunque perché avevo il suo appoggio. Ho un ricordo eccezionale di quest’uomo efortemente amareggiato. Una notizia che mi ha depresso fortemente“. Così, dai microfoni di Radio Punto Nuovo, Walter, ora ds della Salernitana, ricorda l’uomo alle cui dipendenze ha vissuto l’esperienza nel Palermo. “Cimolti ricordi che mi legano a– dice ancora-: quando ero in giro per il mondo a cercare talenti da portare a casa, quasi mi insultava esortandomi ad investire altri soldi, che erano i suoi, per centrare gli obiettivi. ...

