Sciopero dei netturbini a Marsiglia: la città francese invasa dalla spazzatura – Video (Di martedì 1 febbraio 2022) A Marsiglia, in Francia, le strade sono ricoperte di spazzatura a causa dello Sciopero dei netturbini. Il comune ha deciso, così, di inviare rinforzi per raccogliere l'immondizia che si sta accumulando ai bordi delle strade della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

