Sanremo 2022, Rettore spoilera un pezzo del brano in diretta: la reazione di Ditonellapiaga [VIDEO]

Dopo Gianni Morandi, che alcune settimane fa ha diffuso per errore un frammento della propria canzone – cancellato immediatamente – un'altra coppia di Big ha infranto questa regola. Si tratta di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo 2022. Le due artiste hanno preso parte nel pomeriggio scorso, da remoto, a La … L'articolo Sanremo 2022, Rettore spoilera un pezzo del brano in diretta: la reazione di Ditonellapiaga VIDEO proviene da Velvet Gossip.

