Sanremo 2022, Ana Mena – «Duecentomila ore» (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo numerosi brani di successo che hanno segnato le estati italiane, Amadeus ha ufficializzato la partecipazione della cantante e attrice spagnola Ana Mena, che porterà sul palco di Sanremo la canzone Duecentomila ore. L'artista spagnola ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Esta es mi illusión nel 2007. Successivamente ha unito le sue passioni per il canto e per la recitazione, prendendo parte della pellicola di Pedro Almodovar La pelle che abito e interpretando il ruolo di Paula Ruiz Almadro in Vive cantando. Nel 2016, Mena riesce a ottenere un grande successo con la canzone No soy como tú crees e con i brani Loco como yo, Se fue e Ahora Iloras tú. Dopo una serie di singoli, nel 2018 esce il suo primo album Index. Nello stesso anno arriva il primo grande successo italiano con la canzone D'estate non vale,

