Salernitana | Perotti si presenta | “È un sogno giocare con lui”

Diego Perotti è arrivato a Salerno e nelle prossime ore si legherà ufficialmente al club campano dopo l'accordo trovato ieri. L'ex esterno della Roma ha parlato ai microfoni di Sky della sua nuova esperienza: "Sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. È un sogno condividere lo spogliatoio con un giocatore come Ribery, non vedo l'ora di giocare con lui. Fisicamente sto bene, mi stavo allenando duramente in attesa di una chiamata. La Salernitana è un'opportunità. Sabatini? Non c'è stato bisogno di accordarci. Ha chiamato e ho subito accettato".

