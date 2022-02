Quirinale: conto alla rovescia a Montecitorio per giuramento Mattarella (2) (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - All'arrivo, il Capo dello Stato viene salutato dai componenti del Consiglio di presidenza del Senato e dell'Ufficio di presidenza della Camera. Successivamente, accompagnato da Fico e Casellati, con i rispettivi segretari generali, raggiunge l'Aula e sale sul banco della presidenza. Il presidente Fico dichiara aperta la seduta ed invita il Capo dello Stato a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Dell'avvenuto giuramento viene dato annuncio dalla campana di Montecitorio, mentre 21 salve di artiglieria partono dal Gianicolo. Il Presidente della Repubblica rivolge il messaggio alla Nazione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - All'arrivo, il Capo dello Stato viene salutato dai componenti del Consiglio di presidenza del Senato e dell'Ufficio di presidenza della Camera. Successivamente, accompagnato da Fico e Casellati, con i rispettivi segretari generali, raggiunge l'Aula e sale sul banco della presidenza. Il presidente Fico dichiara aperta la seduta ed invita il Capo dello Stato a prestarea norma dell'articolo 91 della Costituzione. Dell'avvenutoviene dato annuncio dcampana di, mentre 21 salve di artiglieria partono dal Gianicolo. Il Presidente della Repubblica rivolge il messaggioNazione.

