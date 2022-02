Quanta qualità

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 febbraio 2022) La scorsa settimana ho fatto un paragone forte, che mi aspettavo non sarebbe piaciuto praticamente a nessuno. Ci può stare: Moose e Brock Lesnar sono diversi certamente, però Brock ha vinto la Rumble proprio come Moose ha vinto il Call Your Shot. Ovvio significa poco, però è un’altra cosa che li mette in comune. Al di là di queste vaghe somiglianze, l’alce di Impact ne ha approfittato ancora una volta, stavolta mentre W. Morrisey era impegnato contro la combriccola del Learning Tree. Quindi per ora tutto regolare: W. Morrisey vince contro tutti, ma appena è impegnato con altri lottatori Moose non perde tempo a colpirlo. Piccolo appunto per Brian Myers che al momento è molto ridimensionato rispetto mesi fa: magari una via di mezzo sarebbe meglio. Non dico giro titolato ma nemmeno passare per il primo degli scemi, se no così ricorda i tempi di Curt Hawkins. Bisogna poi parlare ...