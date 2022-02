Piazza Affari positiva, Nexi strappa al rialzo (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Piazza Affari chiude in solido territorio positivo la prima seduta del mese di febbraio. Nonostante le minacce in arrivo dal fronte sanitario e da quello geopolitico, il Ftse Mib si è fermato a 27.224,89 punti, +1,53% rispetto al dato precedente. Segno più anche per lo spread Btp-Bund, salito del 2% a 134 punti base. Oggi il Tesoro ha annunciato di aver affidato ad un pool di banche il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark BTP€i a 10 anni. Il titolo, indicizzato all’inflazione dell’area euro, avrà scadenza 15 maggio 2033. Sul paniere principale di Milano spiccano le nuove vendite su Saipem (-1,26%), in rosso ieri di 30 punti percentuali dopo il profit warning (nel bilancio 2021 le perdite dovrebbero superare un terzo del capitale). Trascinate al ribasso nella prima seduta della settimana, Eni (+1,11%) e Tenaris ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –chiude in solido territorio positivo la prima seduta del mese di febbraio. Nonostante le minacce in arrivo dal fronte sanitario e da quello geopolitico, il Ftse Mib si è fermato a 27.224,89 punti, +1,53% rispetto al dato precedente. Segno più anche per lo spread Btp-Bund, salito del 2% a 134 punti base. Oggi il Tesoro ha annunciato di aver affidato ad un pool di banche il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark BTP€i a 10 anni. Il titolo, indicizzato all’inflazione dell’area euro, avrà scadenza 15 maggio 2033. Sul paniere principale di Milano spiccano le nuove vendite su Saipem (-1,26%), in rosso ieri di 30 punti percentuali dopo il profit warning (nel bilancio 2021 le perdite dovrebbero superare un terzo del capitale). Trascinate al ribasso nella prima seduta della settimana, Eni (+1,11%) e Tenaris ...

