Pechino 2022 | Giovanni Malagò positivo al Covid-19

(Di martedì 1 febbraio 2022)al-19. Il Presidente del Coni è risultatoad un test effettuato nell’albergo a, dove è arrivato lunedì per seguire l’Italia Team ai Giochi Olimpici. Lo rende noto l’Ansa.è totalmente asintomatico e si è posto immediatamente in isolamento, sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, come previsto dalle regole.è stato contattato telefonicamente da Thomas Bach, Presidente del Cio, che si è detto dispiaciuto e gli ha augurato una pronta guarigione.dunque dovrà, con ogni probabilità, rinunciare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali, prevista venerdì 4 febbraio. SportFace.