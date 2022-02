Morte Lorenzo Parelli | studenti manganellati | Lamorgese deve spiegare? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di martedì 1 febbraio 2022) La settimana scorsa glisono scesi in piazza per ricordare, lo studente di 18 anni morto in provincia di Udine durante il tirocinio, e in più di una città – da Roma a Milano e Torino – sono statidalle forze dell’ordine. La ministra dell’Interno, Lucianadare una spiegazione di quanto accaduto? Ne parlano in, Martina Castigliani e Simone Bauducco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ax nel condannare quanto accaduto durante le manifestazioni degli studenti a Torino, Roma e Milano, scesi in piazza dopo ladiParelli , il 18enne deceduto mentre terminava il suo stage/...Interviene così J - Ax, in un video postato sui canali social, sulle cariche della polizia a Milano, Torino e Roma contro i giovani che manifestavano dopo ladiParelli, j - axlo ...(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Questa è la nostra risposta alla repressione subita in piazza Arbarello. La morte di Lorenzo Parelli (il 18enne morto ad Udine durante lo stage di alternanza lavoro,ndr) non ...Non possiamo rimanere a guardare: serve una risposta delle Istituzioni. Assieme a imprese, enti locali, istituti scolastici dobbiamo trovare strumenti nuovi perché incidenti come quello di oggi in pro ...