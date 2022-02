Meteo, mercoledì più sole e temperature in aumento a Palermo (Di martedì 1 febbraio 2022) mercoledì 2 febbraio le condizioni Meteorologiche a Palermo e provincia miglioreranno con più sole e temperature in lieve aumento. Nelle ultime ore la forte ondata di maltempo ha portato forti venti di Tramontana con raffiche superiori ai 70 km/h, piogge e temporali. Proprio questa mattina una forte grandinata ha interessato la città di Monreale causando problemi alla circolazione del traffico. Pochi minuti fa sulla Palermo-Sciacca all’altezza di Portella della Paglia il traffico è rimasto bloccato a causa dei fiocchi di neve caduti sulla carreggiata. Come previsto si sono registrate delle nevicate a bassa quota in provincia di Palermo. Si sono registrati disagi, sempre dovuti alla neve, sulle Madonie, a Grangi, a Piana degli Albanesi, Marineo e ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 1 febbraio 2022)2 febbraio le condizionirologiche ae provincia miglioreranno con piùin lieve. Nelle ultime ore la forte ondata di maltempo ha portato forti venti di Tramontana con raffiche superiori ai 70 km/h, piogge e temporali. Proprio questa mattina una forte grandinata ha interessato la città di Monreale causando problemi alla circolazione del traffico. Pochi minuti fa sulla-Sciacca all’altezza di Portella della Paglia il traffico è rimasto bloccato a causa dei fiocchi di neve caduti sulla carreggiata. Come previsto si sono registrate delle nevicate a bassa quota in provincia di. Si sono registrati disagi, sempre dovuti alla neve, sulle Madonie, a Grangi, a Piana degli Albanesi, Marineo e ...

