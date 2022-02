“Me ne vado!” UeD | clamoroso Tina Cipollari | prima la lite con Ida Platano poi lascia lo studio

(Di martedì 1 febbraio 2022) A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai: grande protagonista è ancora Ida, la dama che alcune indiscrezioni vorrebbero prossimo ad un addio al programma. A rivelare l’ipotesi dell’addio imminente di Idaa ‘Uomini e Donne’ è stato il sito ‘Anticipazioni Tv’. E sono state svelate le ragioni di questa possibile decisione: “Fonti vicine all’ambiente di Mediaset e a Uomini e Donne hanno riferito che presto Ida potrebbe dire addio per un periodo non definito”. “Non sarebbe più in grado di riuscire a trovare l’uomo giusto e dirsi andare totalmente. Quindi, Idavorrebbere la trasmissione perché la sua presenza lì sta diventando frustrante”. Altre voci però smentirebbero queste indiscrezioni, infatti Idapotrebbe ancora provare a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vado UeD

... mi faccio un biglietto aereo ein Honduras a farmi una vacanza! Se cerchi notizie di me online leggi bene, perché io non ho mai detto che andrò in Honduras!". Fonte studioIn molti pensano ...... che la Codegoni si sarebbe avvicinata a Gianmaria e che la stessa ex tronista diavrebbe ... ' Scusatemi, ma io non ci sto, oraa prendere Gianmaria' , è sbottata Clarissa, balzando fuori dal ...UeD: gira voce che il cavaliere Armando Incarnato si sia proposto per il reality 'L'Isola dei Famosi'. Ecco alcune indiscrezioni ...L'ex tronista ha parlato del momento in cui ha lasciato il programma, e le anticipazioni svelano il ritorno in puntata con Ciprian ...