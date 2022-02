Maurizio Zamparini ci ha lasciati, lutto nel mondo del calcio (Di martedì 1 febbraio 2022) È morto Maurizio Zamparini. Si sveglia in lutto il mondo del calcio per la scomparsa dello storico ex presidente del Palermo. Un febbraio che comincia nel peggiore dei modi per lo sport italiano, che perde indubbiamente uno dei simboli della sua storia più recente. È morto Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo. Aveva 80 anni. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 febbraio 2022) È morto. Si sveglia inildelper la scomparsa dello storico ex presidente del Palermo. Un febbraio che comincia nel peggiore dei modi per lo sport italiano, che perde indubbiamente uno dei simboli della sua storia più recente. È morto, ex patron del Palermo. Aveva 80 anni. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

