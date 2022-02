Mahmood e Blanco | ecco il testo della canzone “Brividi” a Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) È un duo che non ti aspetti quello composto da, che con la lorosono pronti a calcare il palco di. Il primo non è nuovo alla competizione, avendo vinto con il brano Soldi, mentre il secondo è un novizio con alle spalle un successo strepitoso ottenuto nel 2021. Entrambi sono giovani e portano una ventata di aria fresca sul palco dell’Ariston.: ildicon cui gareggiano aHo sognato di volare con teSu una bici di diamantiMi hai detto sei cambiato,Non vedo più la luce nei tuoi occhiLa tua paura cos’è?Un mare dove non tocchi maiAnche se il sesso non èLa via di fuga dal fondoDai non scappare da quiNon lasciarmi cosìNudo con i ...